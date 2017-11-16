رئيس أتلتيكو مدريد يعلن بيع حصة من النادي لشركة إسرائيلية

قال إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد اليوم الخميس إن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم توصَّل إلى اتفاق مع شركة إسرائيلية ستستحوذ على نسبة 15 في المئة من النادي بقيمة 50 مليون يورو (58.89 مليون دولار).

ويملك “سيريزو” أكبر حصة من النادي إلى جانب الرئيس التنفيذي “ميجيل أنخيل مارين” وبعد هذا الاتفاق المالي ستتقلّص حصتهما من 72.5 إلى 65 في المئة.

كما ستتقلّص حصة مجموعة واندا، التي تملك حقوق إطلاق اسمها على الاستاد الجديد للنادي “واندا متروبوليتانو” والذي يسع 67 ألف مقعد، من 20 إلى 17 في المئة لكنها تظل ثاني أكبر المساهمين في النادي.

وقال سيريزو إن المساهمين الأقلية ممن يملكون نسبة ثلاثة في المئة سيحتفظون بنسبتهم.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن المجموعة الاستثمارية الجديدة يقودها رجل الأعمال الإسرائيلي إيدان عوفر (62 عامًا) وتبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار.

وقال “سيريزو” لمحطة أوندا ثيرو الإذاعية اليوم الخميس:”قضينا نحو عام في مناقشات مع المستثمرين الراغبين بشراء حصة في النادي، وفي الصباح وافقنا على الشراكة مع شركة مهمة متعددة الجنسيات بنسبة 15 في المئة”.

وأضاف:”إنها مجموعة إسرائيلية مهمة لديها تعاملات أخرى في مجال النفط.. وستدفع 50 مليون يورو لشراء نسبة 15 في المئة”.

وواجه أتليتيكو، الذي بلغت ديونه 483 مليون يورو في 2016 ضغطًا ماليًا بعد تغيير مقره من فيسنتي كالديرون إلى استاد جديد في سبتمبر أيلول الماضي، وهو ما كلّف النادي 310 ملايين يورو كما قال سيريزو. وأنفق أتليتيكو 95 مليون يورو في الصيف للتعاقد مع ثنائي منتخب إسبانيا دييجو كوستا وفيتولو، ولن يتسنَّى لهما اللعب حتى انتهاء عقوبة على النادي في أول يناير كانون الثاني بسبب مخالفات في التعاقدات مع لاعبين قصّر.

وتشير حسابات النادي إلى أن شركة بلس 500 التجارية الإسرائيلية ترعى قميص أتليتيكو منذ 2015 مقابل 42.5 مليون يورو على مدى أربع سنوات.

و”أتليتيكو” ثالث أنجح فريق في إسبانيا حيث أحرز لقب الدوري عشر مرات ومثل ذلك في كأس الملك. وكسر الفريق هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري والتي استمرت تسع سنوات بفوزه باللقب في 2014 كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في العام ذاته، ثم في 2016، وخسر في المناسبتين أمام جاره ريال مدريد.

ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري حاليًا برصيد 23 نقطة متأخرًا بثماني نقاط عن برشلونة المتصدّر، ويستضيف جاره ريال مدريد بعد غدٍ السبت في أول مباراة قمة تجمع الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ووفقًا لحسبات النادي في 30 يونيو حزيران 2016 فقد سجل إيرادات قيمتها 218 مليون يورو، وبلغت الأرباح الأساسية 24.3 مليون يورو.

ويهدف النادي إلى تقليص ديونه عبر بيع الأرض التي كان عليها ملعب فيسنتي كالديرون.