رونالدو يجري مكالمة سرّية مع ميسي بشأن الكرة الذهبية.. ماذا قال له؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو اتصل بمنافسه ليونيل ميسي هداف برشلونة فور علمه أنه سيفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام.

وتم نشر غلاف على ما يبدو أنه النسخة التي ستعلن خلالها مجلة “فرانس فوتبول” اسم الفائز بالكرة الذهبية على حسابها في تويتر، وبدا أن قائد الأرجنتين سيتوّج بالجائزة هذا العام 2017.

لكن صحيفة “دون بالون” الإسبانية ذكرت أن مهاجم ريال مدريد قال لميسي خلال هذا الاتصال إنه الأقرب للفوز بالجائزة من هداف برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن ميسي هنّأ رونالدو، الذي سيتوَّج بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه ليعادل رقم قائد الأرجنتين، على فوزه المتوقع بالجائزة هذا العام.

وسيتم الإعلان عن الفائز في السابع من الشهر المقبل، أي قبل يوم واحد من بدء رونالدو وفريقه ريال مدريد الدفاع عن لقبه في كأس العالم للأندية بالمشاركة في البطولة للعام الثاني على التوالي.

وسيطر رونالدو وميسي على الكرة الذهبية لمدة عشر سنوات، حيث تُوّج اللاعبان بالجائزة منذ 2008، وقد كان البرازيلي ريكاردو كاكا آخر المتوَّجين بالجائزة في 2007.

وفي الوقت الذي يثق فيه رونالدو أنه سيتوَّج بالجائزة هذا العام إلا أن ميسي قد يكون في طريقه إلى الجائزة السادسة في مسيرته.

وسجل ميسي 16 هدفًا في 17 مباراة هذا الموسم، مقابل ثمانية في 13 مباراة لرونالدو، بينها هدف واحد فقط في الدوري الإسباني.