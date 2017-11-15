قبل سوق الانتقالات المقبلة.. شركات المراهنات في إسبانيا تهتم بمصير غاريث بيل

أصبح مصير الجناح الويلزي غاريث بيل محط اهتمام الجميع في إسبانيا ودخلت شركات المراهنات طرفًا حين وضعته كرهان جديد لتحديد وجهته القادمة صيف 2018 بعد توالي غيابه بسبب الإصابات عن ريال مدريد.

وحسب نتائج المراهنات الحالية فالأغلبية الساحقة تتوقع رحيله عن ريال مدريد صيف 2018 بنسبة تقارب 100 في المائة حيث يكسب كل مراهن على رحيله مبلغ 1،2 يورو فقط.

كما تتوقع نسبة كبيرة أيضًا رحيله للدوري الإنجليزي الممتاز ويكسب كل مراهن بيورو مبلغ 1،5 يورو فقط.

ويبقى فريق مانشستر يونايتد الوجهة الأكثر تداولا بين المراهنين وتكسب فقط 1،25 يورو وهي نسبة أقل من توقع رحيل مسعود أوزيل لنفس الفريق.

وظهرت وجهات أخرى في شركات المراهنات كالدوري الفرنسي عبر فريق باريس سان جرمان كما ظهرت فرق من إنجلترا وعلى رأسها مانشستر سيتي وتوتنهام فريقه السابق وهي وجهات وفرق تكسب المراهنون أكثر.