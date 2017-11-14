لماذا ذهب نافاس إلى غينيا بيساو؟ (صورة)

لا يحتل التعافي من الإصابة كل تفكير كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد وقائد منتخب كوستاريكا، لكنه يهتم كذلك بمساعدة الأطفال الأكثر حرمانًا في إفريقيا.

ويهتم معظم لاعبي العالم بمساعدة الأطفال في البلدان الأكثر احتياجًا سواء في إفريقيا أو آسيا ، حيث أنشأ نافاس وزوجته أندريا سالاس مؤسسة خيرية لمساعدة المحتاجين في غينيا بيساو.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المهمة الأساسية للمؤسسة مساعدة الأيتام وتأسيس دار رعاية لهم واختاروا غينيا بيساو لتأسيس هذه المؤسسة.

وذهب نافاس وزوجته إلى إفريقيا لمساعدة الفريق ويظهر في الصور أنه يحرس المرمى لمجموعة من الأطفال يلعبون كرة القدم.

وخسرت كوستاريكا بخمسة أهداف نظيفة أمام مضيفتها إسبانيا وديًا في ملقة يوم السبت الماضي لكن بدون نافاس.

وافتقدت كوستاريكا، التي تأهلت لكأس العالم المقبلة وبلغت دور الثمانية في كأس العالم 2014، نافاس لكن بديله داني كاربخال لم يحسن التعامل مع الهجمات المتتالية لأصحاب الأرض.

وحذر رئيس الاتحاد في كوستاريكا النادي الملكي من الاستغناء عن نافاس الذي يعتبره الكثيرون بطلًا قوميًا في البلاد بقيادة الفريق إلى دور الثمانية في مونديال البرازيل.