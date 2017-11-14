استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإسباني الموسم المقبل

أكد خافيير تيباس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استخدام تقنية الفيديو في مباريات الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وقال تيباس في مدريد اليوم: “الموسم المقبل سيشهد استخدام تقنية الفيديو في مباريات الدوري الإسباني، لا شك في ذلك، وحققنا تقدمًا كبيرًا في مناقشتنا مع الأندية حاليًا، وسنكون على أُهبة الاستعداد قريبًا”.

وأعرب تيباس عن ثقته بزيادة عائدات البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإسباني، قائلا:”نعتقد أنها ستصل إلى 2300 مليون يورو، بواقع 1000 مليون يورو من السوق الدولي و1300 مليون من السوق المحلي”.