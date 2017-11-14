رونالدو قرر مغادرة ريال مدريد نهاية الموسم الحالي.. تعرف على السبب

كشف برنامج ” El Chiringuito ” الإسباني والمقرب من ريال مدريد مفاجأة مدوية حول علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإدارة فريقه وأكد أنه قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

وأكد البرنامج أن فلورنتينو بيريز يعرف رغبة نجمه الأول ويرفض رحيله عن الفريق مفضلاً انتظار نهاية الموسم الحالي، فربما يتضح العديد من الأمور حسب نتائج الفريق.

وحسب البرنامج فالنجم البرتغالي يشعربعدم الاحترام من إدارة ريال مدريد التي قررت دخول سوق الانتقالات صيف 2018 بنية جلب لاعبين كبار مثل الإنجليزي هاري كين والبرازيلي نيمار والفرنسي كليان مباب والبلجيكي إدين هازارد.

ورفض رونالدو حسب البرنامج الإسباني عرضًا لتمديد عقده وتحسينه وكان قد صرح سابقًا أنه لن يجدد عقده مع الفريق وسيلتزم بعقده الحالي لغاية نهايته صيف 2021.