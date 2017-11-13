البلجيكي فيرمايلين نادم على عدم مغادرة برشلونة

أكد المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين أنه نادم على عدم مغادرة برشلونة الصيف الماضي حيث تلقى عدة عروض لكنه فضّل البقاء على أمل أن يمنحه المدرب الجديد إيرنستو فالفيردي الثقة.

وقال الدولي البلجيكي: “في الصيف فكرت أنه من الجيد أن أبقى في برشلونة لكن حين أنظر لوضعيتي حاليًا، رأيت أن الأمر لم يكن كما توقعت”.

ومنذ انتقاله للفريق الإسباني صيف 2014 قادمًا من آرسنال لم يشارك فيرمايلين سوى في 22 لقاء أغلبها أمام فرق متواضعة، ولم يشارك هذا الموسم سوى في لقاء وحيد وكان في منافسة كأس ملك إسبانيا.

وعكس وضعيته في برشلونة فتوماس فيرمايلين يبقى لاعبًا أساسيًا ومهمًا في تشكيلة منتخب بلاده الذي بلغ نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

ورفض الدولي البلجيكي البالغ من العمر 31 عامًا تأكيد الأخبار التي ربطته بفريق أندرلخت البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة وقال: “لن أقول أي شيء حول هذا الموضوع لأنه في المرة السابقة حين تحدثت عن الموضوع فُهمت تصريحاتي بشكل خاطئ.