هل حسم ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية للعام 2017؟ (صورة)

أثارت صورة تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية للعام 2017 الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوضح الصورة التي نشرتها صحيفة “سبورت” وقالت إنها لم تتأكد من صدقيتها إن كانت حقيقية أم مفبركة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الفائز بالكرة الذهبية، متفوقًا على أبرز المنافسين وهما، البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن الصورةأثارت الجدل خاصة أن رونالدو هو المرشح الأبرز لنيل الجائزة هذا العام، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا واستعادة لقب الدوري الإسباني، ثم التتويج بلقبي السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أنها ستعلن الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام 2017 في 7 ديسمبر المقبل، في عرض خاص يقدمه دافيد جينولا ويخرجه جيروم ريفون.

يشار إلى أن ميسي أحرز الجائزة 5 مرات، مقابل 4 مرات لرونالدو، منها 3 مع ريال مدريد وجائزة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويقدم رونالدو موسمًا متواضعًا مع ريال مدريد بعد أن سجل 8 أهداف وصنع هدفين فقط في 13 مباراة، منها هدف وحيد في بطولة الدوري الإسباني، في حين سجل ميسي 16 هدفًا وصنع 5 في 17 مباراة في الموسم الحالي مع برشلونة.