ريال مدريد يحدد قيمة التخلي عن غاريث بيل.. هل لنيمار علاقة بالأمر؟

يبدو أن ريال مدريد، اقتنع بعدم جدوى استمرار لاعبه الويلزي غاريث بيل مع الفريق، ويستعد للتخلي عنه الصيف المقبل، خاصة مع أدائه المتواضع وإصاباته المتكررة.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الأحد، إن ريال مدريد مستعد للتخلي عن بيل الصيف المقبل، ولكن ليس بأقل من 85 مليون إسترليني.

وانضم بيل إلى ريال مدريد صيف العام 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، في صفقة قياسية آنذاك، بلغت قيمتها 101 مليون جنيه إسترليني، لكن اللاعب لم يقدم المستوى المتوقع، إضافة إلى تعرضه إلى عدد من الإصابات، التي أبعدته لفترات طويلة عن الفريق الملكي.

وسعت أندية إنجليزية، للتعاقد مع بيل، منها مانشستر يونايتد وتشيلسي، إضافة إلى ناديه السابق توتنهام، ويبدو الأول، هو المرشح للفوز بخدمات اللاعب.

ولم يلعب بيل مع ريال مدريد منذ 26 سبتمبر؛ بعد إصابته في مباراة بروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا.

وشارك بيل في 9 مباريات فقط هذا الموسم، سجل فيها 3 أهداف وصنع 4، علمًا أنه شارك بالمجمل في 159 مباراة مع الفريق الملكي، سجل خلالها 70 هدفًا وصنع 55.

وربطت تقارير صحفية عديدة، بين رغبى ريال مدريد في التخلص من بيل، وما تم تداوله مؤخرا عن عودة الاحاديث عن التوقيع مع نيمار دا سيلفا.

وربما بدأ النادي الملكي توفير مبلغ ضم نيمار، حيث نشرت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد تقريرا اكدت خلاله إن فلورنتينو بيريز بدأ تجهيز مبلغ 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب.