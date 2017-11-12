سيلفا “الملهم” يضع إسبانيا ضمن قائمة المرشحين للقب كأس العالم

“ليت كأس العالم ينطلق غدًا”، كان هذا العنوان الرئيس لصحيفة “ماركا”، اليوم الأحد، بعد الفوز الكاسح لمنتخب إسبانيا على نظيره كوستاريكا 5/صفر ،في المباراة الودية ،التي جمعت بينهما في مالاغا، مساء السبت.

جاء ذلك في أعقاب الأداء الرائع للمنتخب الإسباني، تحت قيادة جولين لوبتيجي، قبل المواجهة الودية ،بعد غد الثلاثاء، أمام روسيا ،الدولة المضيفة لمونديال 2018.

لا يبدو أحد مستعدًا لكأس العالم أكثر من ديفيد سيلفا ،الذي سجل هدفين في شباك كوستاريكا.

ورفع سيلفا رصيده من الأهداف الدولية مع منتخب الماتادور إلى 35 هدفًا، فقط ديفيد فيا وراؤول غونزاليس وفرناندو توريس يتفوقون عليه في حصيلة الأهداف.

ويحمل فيا لقب الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا برصيد 59 هدفًا، ويبدو أنه صعب المنال بالنسبة لسيلفا، لكن لاعب مانشستر سيتي قد ينجح في تجاوز إنجاز راؤول الذي سجل 44 هدفًا ،وتوريس الذي سجل 38 هدفًا، وسيكون ذلك بمثابة إنجاز ذي مذاق استثنائي، خاصة وأنه لاعب خط وسط، وليس مهاجمًا.

لم ينجح أي لاعب خط وسط في تسجيل أهداف أكثر من سيلفا، كما لم يسجل أي لاعب أهدافًا أكثر منه في عصر لوبتيجي ،إذ تكفل بإحراز 11 من أصل 49 هدفًا سجلها الماتادور تحت قيادة المدرب الحالي.

وبفضل وجود سيلفا لن يعاني منتخب إسبانيا من الغياب المحتمل لنجمه إيسكو ؛بسبب الإصابة أمام روسيا.

وتعرض إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، لإصابة في الفخذ خلال المباراة أمام كوستاريكا.

وقال لوبتيجي: “لقد تعرض لكدمة في نفس موضع الإصابة ،التي كان يعاني منها قبل أسبوعين مع ريال مدريد”.

وبشأن تطور إيسكو في العام الماضي، قال لوبتيجي: “ليس كافيًا أن تكون لديك الإمكانيات، إنه يمتلك الكثير من الإمكانيات ؛لكنه أضاف قوة ذهنية كبيرة أيضًا للفريق”.

وأوضح: “هذا الشيء يميزه، إنه الآن بين الصفوة، والأفضل لم يأت بعد، ليس لدي شك في ذلك”.

أداء المنتخب الإسباني يضعه ضمن قائمة المرشحين للفوز بلقب مونديال روسيا، لكن لوبتيجي يفعل كل ما بوسعه لإخماد أي تطلعات مبالغ فيها.

وأردف: “ربما نتيجة 5 /صفر لا تشير للفوارق الحقيقية بيننا وبين كوستاريكا، إنه فريق جيد جدًا لكن الهدف الأول المبكر ساعدنا كثيرًا”.

وأضاف: “اللاعبون الموجودون معنا حاليًا، إذا لم يحدث أي شيء سيكونون معنا في روسيا، لكن الطريق ما زال طويلًا”.

ومع تطور المنتخب الإسباني من مباراة لأخرى، فإن الجماهير تواصل الحلم بالفوز بلقب كأس العالم، للمرة الثانية في غضون ثمانية أعوام، بعد التتويج بلقب مونديال جنوب أفريقيا 2010.