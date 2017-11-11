نجل إيسكو يتدرب مع منتخب إسبانيا (فيديو)

خطف ألاركون نجل إيسكو ،لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، الأضواء خلال التدريب الأخير للمنتخب استعدادًا لاستضافة كوستاريكا وديًا ،الليلة، في مالاغا.

وتأتي هذه المباراة ،التي ستقام في مسقط رأس لاعب وسط ريال مدريد، وعلى ملعب فريقه السابق مالاغا، ضمن استعداد إسبانيا لنهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا.

وخلال التدريب الأخير للفريق في ملعب لاروزاليدا، ذهب إيسكو إلى المدرجات ،وحمل ابنه صغير السن إلى الملعب ،وسط صيحات، وهتافات الجماهير لتحية الطفل الصغير.

وتبادل إيسكو الكرات مع نجله البالغ نحو 4 سنوات، بينما مع كل لمسة للطفل تهتف الجماهير ،البالغ عددها 15 ألف متفرج في لاروزاليدا.

وانضم ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي إلى إيسكو ،في تبادل الكرة مع نجله، وكذلك بعض اللاعبين والمدرب يولين لوبيتيغي ،الذي تحدث إلى الطفل الصغير قبل أن يطبع قبلة على خده.