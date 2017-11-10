إصابة جديدة تُبعد غاريث بيل عن ريال مدريد

تعرض غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لإصابة في عضلة الفخذ، يغيب على إثرها عن الفريق لمدة تقارب الشهر، وذلك وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية.

ولم يلعب الجناح الويلزي مع الريال منذ أن فاز الريال على بروسيا دورتموند 3 / 1 في دوري أبطال أوروبا، يوم 26 أيلول/سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في ربلة الساق.

وذكر بيان نشره النادي :”شعر لاعبنا غاريث بيل ببعض الآلام في قدمه اليسرى في نهاية تدريبات الفريق وخضع لفحوص طبية”.

وتوقعت صحيفة “آس” الإسبانية غياب اللاعب فترة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ويغيب عن سبع مباريات للفريق، ومع ذلك لم يضع الريال جدولًا زمنيًا لشفاء اللاعب.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، يأمل أن يتمكن بيل من اللحاق بمباراة الديربي أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني المقرر إقامتها يوم 18 من الشهر الجاري.

وأبتلي بيل بالإصابات منذ انضمامه للريال في صيف 2013.