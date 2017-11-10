راموس يلمّح إلى دور مورينيو في أزمة كاسياس مع بورتو

ألمح سيرجيو راموس قائد ريال مدريد إلى أن غياب زميله وقائده السابق إيكر كاسياس عن مباريات بورتو البرتغالي قد يكون لجوزيه مورينيو دور فيه.

وتوترت علاقة مورينيو بكاسياس حينما كان المدير الفني البرتغالي مدربًا لريال مدريد ما دفع كاسياس للرحيل إلى بورتو.

وقال راموس في مقابلة مع إذاعة “لارغيرو” الإسبانية إنه يشك في أن مدربه السابق له دور كبير في ابتعاد القائد السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد عن التشكيلة الأساسية لبورتو.

وأضاف “مورينيو أبعد كاسياس عن حراسة المرمى في ريال مدريد لصالح دييغو لوبيز ما أدى لرحيله عن الفريق في نهاية المطاف”.

ومورينيو سبق له تدريب بورتو وقد تساءل راموس عن وجود دور للمدرب البرتغالي في غياب كاسياس عن تشكيلة الفريق حاليا.

وأضاف راموس “ما لفت انتباهي أن يكون وراء ذلك سبب شخصي لست أدري حقا، أتمنى لكاسياس السعادة على الدوام فنحن على تواصل دائم وسألته هل مدربه الحالي صديق مورينيو! ولن أستغرب لو رأيته في مؤتمر صحفي ويتسم بنفس صفات مورينيو”.

وليس كاسياس فقط الذي يعاني هذا الموسم بل مورينيو وراموس يعانيان أيضا حيث يتصدر مانشستر سيتي البريميرليغ بينما يتصدر برشلونة الليغا مع تراجع مانشستر يونايتد (فريق مورينيو) وريال مدريد.