مدرب بلجيكا: كيفين دي بروين مثل رونالدو وميسي

يرى الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، أنه بإمكان لاعب وسطه المتألق كيفن دي بروين الوصول لنفس مستوى النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأجاب مارتينيز حين سئل إن كان لاعب وسط مانشستر سيتي يستطيع أن يصل لمستوى نجمي برشلونة وريال مدريد، بأنه متأكد من ذلك “تمامًا”.

وأوضح في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “بالتأكيد، يجب أن تكون مدركًا لإمكانياتك كي تصل لذلك المستوى، وذلك يحدث على مدار عدة مواسم”.

وأضاف المدرب الإسباني أن المستوى الحالي لدى بروين يؤكد أن بإمكانه الوصول لمستوى هذين النجمين الكبيرين خلال العقد الأخير.

واختتم تصريحاته بقوله: إن “المستوى الذي يؤدي به كيفن خلال الموسمين، الحالي والماضي، يظهر أن لديه القدرة على تلك الأشياء، ولا يوجد هناك الكثير من اللاعبين الذين يمكن قول نفس الشيء عنهم”.