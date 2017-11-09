أنخل دي ماريا لم يفقد الأمل في اللعب لبرشلونة

أكد الأرجنتيني أنخل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين أنه كان قريبًا من التوقيع لفريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية رغم صعوبة اللعب لفريق كبير في إسبانيا لكونه لعب سابقًا لريال مدريد.

وقال النجم الأرجنتيني في حوار مع “ESPN “:” كنت قريبًا وبعيدًا في نفس الوقت من اللعب لبرشلونة، ومن الصعب أن تدخل لمثل هذه الفرق، ولم أفقد الأمل نهائيًا رغم كون الصفقة فشلت في النهاية.”

وأكد النجم الأرجنتيني أنه غير ملزم بالوفاء لجماهير ريال مدريد الذي لعب في صفوفه سابقًا، وسيلعب لبرشلونة لو أتيحت له فرصة الرحيل مجددًا وقال:”أنا عاشق لفريق روزاريو الأرجنتيني، ولن ألعب فقط لفريق نيولز أولد بويز، ومن هذا المنطلق ألعب لأي فريق، وأترك الباب مفتوحًا أمام جميع الفرق.”

وكانت عدة وسائل إعلام فرنسية تحدثت عن سبب فشل صفقة تعاقد برشلونة مع النجم الأرجنتيني محمّلة المسؤولية لبيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفتح تحقيق في خرق باريس سان جرمان لقوانين اللعب المالي النظيف، وهو البيان الذي دفع الفريق الإسباني للتخلي عن الصفقة حتى لا يساهم بحل مشكلة غريمه الفرنسي المالية.