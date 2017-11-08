رونالدو ونجله يطلقان مجموعة CR7 لملابس الأطفال (صورة)

أطلق كريستيانو رونالدو هدّاف ريال مدريد وقائد البرتغال مجموعته الجديدة لملابس الأطفال بالاشتراك مع نجله البكر كريستيانو جونيور.

وأجرت مجلة “هولا” الإسبانية مقابلة حصرية مع هدّاف ريال مدريد التاريخي على هامش إطلاق المجموعة الجديدة من ملابس الأطفال، والتي أطلق عليها اسم “مجموعة CR7 جونيور”.

واستغل رونالدو غيابه عن مباراة منتخب بلاده الودية أمام السعودية في إطلاق هذه المجموعة الجديدة من الملابس، حيث يملك رونالدو عدة خطوط للملابس الداخلية، والأحذية، والسراويل، والعطور.

لكن على عكس المتوقع دار الحوار عن عائلة “رونالدو” وحياته الشخصية، حيث استقبل نجم ريال مدريد توأمه “إيفا وماتيو” الصيف الماضي، في حين ينتظر طفله الرابع، حيث أن صديقته “جورجينا رودريغيز” حامل بابنته آلانا مارتينا.

واتفق رونالدو البالغ من العمر 32 عامًا مع صديقته على تسمية الطفلة بهذا الاسم، وهو مشتق من اسمين حيث اختار رونالدو أحدهما، وجورجينا اختارت الآخر.

وقال “رونالدو” خلال اللقاء إن ما يهمه حقًا في حياته هو عائلته، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه من غير المرجح أن ينجب طفلًا خامسًا.

وأضاف:”لا أرى نفسي أجد الوقت لإنجاب طفل خامس، لكن رؤية عائلتي تنمو وتكبر أمر يسعدني واستمتعت بذلك كثيرًا”.

وتابع:”علمتني الأبوة أشياء جميلة لم أكن أعرفها من قبل، لقد فتحت لي آفاقًا جديدة في الحياة وما هو مهم بها”.

وقاد رونالدو البرتغال إلى التأهل لكأس العالم في روسيا العام المقبل بعد مشوار صعب بالتصفيات، كما بلغت السعودية النهائيات لأول مرة منذ 2006.