غضب في إسبانيا بسبب قميص المنتخب الجديد لكأس العالم.. تعرف على السبب

أجرت صحيفة “آ س” الإسبانية استفتاء بين جماهير المنتخب الإسباني حول القميص الجديد الذي بدأت شركة “أديداس” في ترويجه، وجاءت النتائج رافضة بشكل كبير للشكل الجديد.

ورغم كون الشركة استلهمت قميص منتخب إسبانيا الجديد من قميصه في مونديال 1994، لكن 61% رفضوا الشكل الجديد مقابل موافقة 39%، وذلك لكون اللون الموجود في يمين القميص وهو نفس اللون الموجود في أعلام كاتالونيا، يثير أزمة سياسية في إسبانيا.

ويرمز اللون لعلم الجمهورية الإسبانية الثانية، والتي أعلنت بين 1931 و1939 وخلالها كانت الأقاليم المتمتعة حاليًا بالحكم الذاتي قد أعلنت جمهوريات مستقلة ومن بينها كاتالونيا لكنها انضمت لجمهورية اتحادية.

ورغم كون أديداس أصدرت بيانا أكدت من خلاله غياب أي تأثير سياسي في تصميمها للقميص الجديد للمنتخب الإسباني، لكن المواقع الاجتماعية شهدت جدلاً كبيرًا بين الرافضين والموافقين على التصميم وكانت الأغلبية ضده لأسباب سياسية.

وأكد خوان لويس لاريا، رئيس الاتحاد الإسباني، في تصريح للصحيفة الإسبانية، أن الحكومة بدورها ترفض الشكل الجديد لقميص المنتخب.