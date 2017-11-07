هل يلحق عثمان ديمبلي بالكلاسيكو؟ طبيب برشلونة يجيب

أعلن الطبيب الفنلندي ساكاري أورافا الذي أجرى جراحة للاعب برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبيلي، لعلاج الإصابة التي لحقت به في الساق اليسرى، أن عملية التعافي “تسير أسرع من المتوقع”.

وقال أورافا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، إن المهاجم الفرنسي “سعيد للغاية” لأن تعافيه يسير بـ”صورة جيدة للغاية”.

ورفض الطبيب تحديد موعد لعودة اللاعب، مشيراً إلى أن هذا الأمر يرتبط بما يشعر به اللاعب وما تقوله التقارير الطبية.

وخضع الفرنسي للجراحة في 19 سبتمبر عقب إصابته أمام خيتافي في الليغا.

وحينها توقع الجهاز الطبي للنادي غياب اللاعب لأربعة شهور وإن كان اللاعب قال بعد خروجه من غرفة العمليات إنه سيسعى للعودة في وقت أسرع.

ولم يستبعد أورافا أن يتمكن اللاعب من المشاركة لعدة دقائق في “كلاسيكو الليغا” أمام ريال مدريد في 23 ديسمبر المقبل.