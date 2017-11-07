تفاصيل جديدة.. هكذا فشل ريال مدريد وبرشلونة في خطف مبابي في اللحظات الأخيرة

كشفت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية عبر برنامجها التلفزيوني ” ليكيب 21 ” عن محاولات برشلونة وريال مدريد لخطف الفرنسي كليان مبابي من فريق باريس سان جيرمان في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وبحسب الصحيفة فاللاعب كان وافق على الانتقال لباريس سان جيرمان، لكن الفريق الباريسي كان يبحث عن حل لمشكلة قانون اللعب المالي النظيف بعد دفعه 222 مليون يورو مقابل التعاقد مع نيمار.

وتوصل برشلونة في اليوم الأخير لاتفاق مبدئي مع موناكو يقضي بانتقال كليان مبابي للفريق الإسباني مقابل مبلغ كبير لم تعلن عنه الصحيفة لكنه أقل من 180 مليون يورو لكنه وضع التركي أردا توران ضمن الصفقة.

كما حاول ريال مدريد في اليوم الأخير إقناع الفريق الفرنسي بتقديم عرض مالي لكنه كان بدوره أقل من مطالب موناكو.

ووجد باريس سان جيرمان الحل في الأخير عبر عرض مبدأ إعارة اللاعب مع إجبارية شراء عقده صيف 2018 مقابل 180 مليون يورو ، فيما برشلونة تمكن من إنهاء صفقة الفرنسي ديمبيلي من بروسيا دورتموند.