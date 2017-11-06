قلق في ريال مدريد بسبب استمرار تعثر كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما

بعد 6 أشهر فقط من تسجيل كريستيانو رونالدو 25 هدفًا ليقود بها ريال مدريد لإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، يبدو أن المهاجم البرتغالي فقد حاسة تسجيل الأهداف خلال الموسم الجاري.

ورغم فوز الريال 3-صفر بسهولة على لاس بالماس، أمس الأحد، فإن واقع عدم تسجيل رونالدو أو كريم بنزيما بدأ يتسبب في شعور بالقلق في بعض مدرجات سانتياغو برنابيو.

ولم يحرز هذا الثنائي أي هدف في الدوري منذ هز شباك خيتافي خلال فوز ريال 2-1 منذ ثلاثة أسابيع.. وسجل رونالدو وبنزيما فقط أمام خيتافي في الدوري المحلي هذا الموسم.

ويتصدر قائمة هدافي ريال ثنائي الوسط ماركو أسينسيو وإيسكو برصيد أربعة أهداف لكل منهما. ويبتعد الثنائي بفارق كبير عن ليونيل ميسي الذي أحرز 12 هدفًا لبرشلونة في الدوري هذا الموسم.

ريال مدريد يكتسح لاس بالماس.. وهذا ترتيب الدوري الإسباني (فيديو) https://t.co/Fd5RzxxZOb pic.twitter.com/GhWqd0hRBN — إرم سبورت (@EremSports) November 5, 2017

وقال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ردا على سؤال حول صيام المهاجمين عن التسجيل: “كريستيانو وبنزيما يقومان بأمور رائعة في الملعب.. إيسكو سجل من عرضية رونالدو على سبيل المثال”.

وأضاف: “إنهما يساعدان الفريق في الوقت الحالي لكن الأمور ستتغير”.

وفي الوقت الذي يتمنى فيه المشجعون انتهاء الصيام قريبًا، فإن الصبر لا يبدو متاحًا مع بنزيما على وجه التحديد.

وخرج أنين مسموع من المشجعين عندما أهدر بنزيما انفرادا تامًا بمرمى لاس بالماس في بداية المباراة، وتعرض المهاجم الفرنسي لصيحات الاستهجان عند مغادرة الملعب في ظل أنه لم يترك بصمة مؤثرة.

وكان غاري لينكر، مهاجم برشلونة السابق، اعتبر أنّ بنزيما يحظى بمكانة أكبر مما يستحق، لكن زيدان رد على ذلك واتهم اللاعب الإنجليزي السابق بأنه ينشر “الكراهية”.

لكن في الواقع، فإن لغة الأرقام لا تدعم بنزيما.

وبعيدًا عن الهدف الذي سجله أمام خيتافي فإنه أحرز هدفًا واحدًا إضافيًا على مدار الموسم، وجاء في إياب كأس السوبر الإسبانية أمام برشلونة.. وهذه حصيلة متواضعة من 11 مباراة في كل المسابقات.

متى كانت ٱخر مرة سجل بها رونالدو وبنزيما معًا؟ https://t.co/LGs8gcaRx5 pic.twitter.com/iLBmqp8ppD — إرم سبورت (@EremSports) November 5, 2017

والمثير أن رونالدو يملك العدد ذاته من الأهداف في الدوري، رغم تعرضه للإيقاف خمس مباريات في بداية الموسم، لكنه سجل ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ولم تكن هذه أول مباراة يخرج منها رونالدو محبطًا خلال الموسم.

وقال سيرجيو راموس، قائد ريال: “الأهداف ستأتي منهما.. كريستيانو يعود إلى منزله متوترا عندما لا يسجل لكننا لا نشعر بالقلق”.

وأضاف مدافع إسبانيا: “هما يصنعان الفارق وأهم شيء تحقيق الفوز. الأهداف ستأتي”.

لكن في ظل تأخر ريال بثماني نقاط عن برشلونة المتصدر، واللعب في ضيافة جاره العنيد أتلتيكو مدريد بعد فترة التوقف الدولية، فإن ريال سيحتاج سريعًا إلى عودة مهاجميه للتألق.