الطيور الراحلة عن ريال مدريد تواصل التألق.. و7 فرق لم تنهزم في الدوريات الكبرى

يعيش ريال مدريد وضعًا سيئا في بداية الموسم الحالي، حيث يتراجع في الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن غريمه برشلونة ويحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف توتنهام الإنجليزي، وتلقى خسارة قاسية أمام الفريق الإنجليزي في الجولة الماضية.

ويعتبر مستوى هجوم ريال مدريد الهاجس الأكبر للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في ظل التراجع المخيف لنجمه الأول كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما وغياب غاريث بيل المستمر بسبب الإصابات.

وضيع زيدان عدة لاعبين في الصيف الماضي، حيث أصر على إبقاء مواطنه بنزيما وهو ما دفع الثنائي الإسباني ألفارو موراتا وماريانو دياز للرحيل كما رحل الكولومبي جيمس رودريغيز.

ورغم الغضب من تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة أمام توتنهام حيث أشار لدور البدلاء الموسم الماضي في منح جودة كبيرة للفريق وخص بالذكر الثلاثي المدافع البرتغالي بيبي والكولومبي جيمس رودريغيز والمهاجم ألفارو موراتا، لكن نهاية الأسبوع أكدت صدق كلمات النجم الأول لريال مدريد.

ولم يسجل هجوم مهاجمي ريال مدريد بنزيما وبيل ورونالدو في الدوري الإسباني سوى 4 أهداف بينما سجل ألفارو موراتا 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز وماريانو دياز 9 أهداف في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وجيمس رودريغيز هدفين في الدوري الألماني.

وصنع النجم الكولومبي 3 أهداف لفريقه بايرن ميونخ، بينما صنع ألفارو موراتا نفس العدد لتشيلسي.

ويبقى الفارق يصنعه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 6 أهداف وهدف للويلزي غاريث بيل، فيما اكتفت الطيور الراحلة كلها بهدف وحيد سجله موراتا لتشيلسي.

7 فرق لم تسقط

وعلى صعيد البطولات الكبرى، لم تتلق 7 فرق في البطولات الأوروبية الخمس الهزيمة بعد مرور 11 جولة في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا و12 جولة في فرنسا وإيطاليا.

ويتصدر الدوري الإسباني القائمة بوجود 3 فرق لم تخسر بعد 11 جولة، وهي برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد والثلاثي يتواجد في المراكز الأولى والثاني والرابع، بينما ريال مدريد الثالث تلقى هزيمتين.

وفي الدوري الإنجليزي، نجا فريق واحد من الخسارة وهو المتصدر مانشستر سيتي بعد 11 جولة وهو ما أهله لتصدر الدوري بفارق 8 نقاط عن أبرز منافسيه.

وفي الدوري الإيطالي، لم يتلق نابولي المتصدر الخسارة برفقة إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث، فيما تلقى يوفنتوس الثاني خسارة وحيدة بعد مرور 11 جولة.

بينما حافظ باريس سان جيرمان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الفرنسي بعد مرور 12 جولة ويحتل الصدارة.

وفي الدوري الألماني، تلقت كل الفرق الخسارة وعلى رأسها المتصدر بايرن ميونخ الذي تعرض لهزيمة وحيدة هذا الموسم.