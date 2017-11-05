ريال مدريد يكتسح لاس بالماس.. وهذا ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

استعاد فريق ريال مدريد توازنه بتغلبه على لاس بالماس 3 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضًا هذه الجولة فوز سيلتا فيغو على أتلتيك بلباو 3 / 1، وجيرونا على ليفانتي 2 / 1، وريال سوسيداد على إيبار 3 / 1، وفياريال على مالاغا 2 / صفر.

وتقدم الريال بهدف سجله كاسيميرو في الدقيقة 41 قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم اختتم إيسكو أهداف الريال في الدقيقة 74.

ورفع الريال رصيده إلى 23 نقطة، وقفز للمركز الثالث بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، وبفارق ثماني نقاط عن منافسه التقليدي برشلونة المتصدر.

وتوقف رصيد بالماس عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف خلف ألافيس.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول للريال بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام جيرونا 1 / 2 في الدوري، وأمام توتنهام الإنجليزي 1 / 3 في دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا الفوز هو السابع للريال هذا الموسم في الدوري مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة للاس بالماس مقابل الفوز في مباراتين فقط.

وفي المباراة الثانية، عاد فريق سيلتا فيغو إلى طريق الانتصارات، في الدوري، بتغلبه على ضيفه أتلتيك بلباو 3 / 1.

وسجل أهداف سيلتا فيغو سيرجي غوميز في الدقيقة، 16 واياغو أسباس (هدفين) في الدقيقتين 23 و26 ، فيما سجل هدف أتلتيك بلباو راؤول جارسيا في الدقيقة 39.

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، محققًا فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين، فيما توقف رصيد بلباو عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر، متلقيًا هزيمته الثالثة على التوالي.

ويعد هذا الفوز الرابع لسيلتا فيغو هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لبلباو هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثالثة، حقق فريق جيرونا فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم وتغلب على مضيفه ليفانتي 2 / 1.

وتقدم لاعب الوسط بورخا غارسيا بهدف لجيرونا في الدقيقة 58، ثم أضاف مهاجم منتخب أوروجواي كريستيان ستواني الهدف الثاني في الدقيقة 83، وتكفل انيس أونال بتسجيل الهدف الوحيد لليفانتي في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وكان جيرونا فاز على ملعب ديبورتيفو لاكورونا 2 /1 قبل أن يسجل واحدة من أبرز مفاجآت الموسم عبر الفوز على ضيفه ريال مدريد حامل اللقب 2 /1 في الجولة الماضية.

ورفع جيرونا رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر، وتراجع ليفانتي للمركز الرابع عشر بعدما توقف رصيده عند 12 نقطة.

وسجل جيرونا فوزه الرابع هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات، وأربع هزائم، بينما مُني ليفانتي بالهزيمة الثالثة هذا الموسم مقابل انتصارين وستة تعادلات.

وفي المباراة الرابعة، فاز ريال سوسيداد على إيبار 3 / 1.

وسجل أهداف ريال سوسيداد ويليان خوسي دا سيلفا في الدقيقة/ 12 وعدنان يانوزاي في الدقيقة 27 ،وميكيل اويارزابال في الدقيقة 46 ، فيما سجل هدف إيبار الوحيد خوان جوردن في الدقيقة 72.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد إيبار عند ثماني نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، سجل نيكولا سانسوني هدفين في الدقيقتين 68 و76 ليقود فريقه فياريال إلى الفوز على ملقة 2 / صفر.

ورفع فياريال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ملقة عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.