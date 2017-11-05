كريستيانو رونالدو يحذر من زيادة الوزن في مقطع كوميدي مع ممثل أمريكي (فيديو)

في مشهد طريف، نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، مقطع فيديو كوميدي، عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، جمعه بالممثل الأمريكي كريستيان بوثاس.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن النجم البرتغالي نشر مقطع فيديو جمعه بالممثل الأمريكي بوثاس؛ ليحذر الجمهور من زيادة الوزن، ويظهر الفروق بين الجسد الرياضي وأصحاب الوزن الزائد.

CRISTIANO RONALDO TRAINING SECRETS | Train Like CRISTIANO RONA… Learn the secrets to my success at ROCLiveLifeLoud.com. Posted by Cristiano Ronaldo on Friday, November 3, 2017

وعلق النجم البرتغالي على مقطع الفيديو “إنه يعلمني أسرار النجاح”، بعد ظهور الممثل الكوميدي في الفيديو يعلم الدون بعض مهارات اللياقة البدنية.