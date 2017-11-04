أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بهزيمة لاكورونا.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات من جديد وحقق فوزا صعبا على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وكاد أتلتيكو أن يسقط في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، في كل المسابقات، لكن توماس تيي بارتي خطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة ، ليوقف مسلسل إهدار النقاط.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 23 نقطة لينتزع المركز الثالث مؤقتا من ريال مدريد، الذي يلتقي لاس بالماس في المرحلة نفسها، مساء الأحد، بينما تجمد رصيد لاكورونا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي وقت سابق اليوم ، قلص فالنسيا الفارق الذي يفصله عن برشلونة في صدارة الدوري إلى نقطة واحدة بعدما تغلب على ضيفه ليغانيس 3 / صفر.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، ويمكن لبرشلونة توسيع الفارق إلى أربع نقاط مجددا بالفوز في مباراته المقررة اليوم أمام ضيفه إشبيلية، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند 17 نقطة في المركز الثامن.

وأنهى فالنسيا الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف وحيد سجله دانيال باريخو في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، أضاف رودريغو مورينو ووسانتياغو مينا الهدفين الثاني والثالث لفالنسيا في الدقيقتين 71 و82 وجاء هدف مينا من ضربة جزاء.