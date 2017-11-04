ريال مدريد يواجه لاس بالماس المنقسم.. تعرف على تفاصيل القضية

يعيش فريق لاس بالماس ،وضعًا سيئًا في بداية الموسم الحالي ،رغم تعزيز صفوفه بعدة لاعبين، لكنه يتواجد في المركز الثامن عشر، برصيد 6 نقاط ،من فوزين، و8 هزائم ،وسيواجه ريال مدريد ،الأحد القادم، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأدت الخلافات داخل غرف الملابس ،للمزيد من التشتت داخل الفريق ،وكانت آخرها مشاجرة بين الدولي المغربي أسامة طنان ،والدولي الفرنسي لويك ريمي.

وخلال الحصة التدريبية الأخيرة للفريق ،وجّه الفرنسي ضربة للمغربي ،الذي كان يجري بتدريبات خاصة ،واندلعت بينهما مشادة ،ونقاش باللغة الفرنسية ،لم يفهم أغلب زملائهم محتواه ،ولكنهم تمكنوا من التدخل ،وفض الاشتباك.

وقررت إدارة الفريق تفريق اللاعبين ،وعدم الجمع بينهما في غرف الملابس ؛لأن الخلاف لا زال مستمرًا ،وقد يندلع مرة أخرى.

ويتألق أسامة طنان هذا الموسم برفقة لاس بالماس ،ويعد من أفضل لاعبيه ،كما سجل لويك ريمي 3 أهداف في الدوري الإسباني، والثنائي لاعبان جديدان في الفريق فالمغربي يلعب بنظام الإعارة من سانت إيتيان الفرنسي، بينما جاء من تشيلسي الإنجليزي في صفقة حرة.