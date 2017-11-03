أخبار سارة لريال مدريد قبل مباراة لاس بالماس

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني خبرًا جيدًا قبل مواجهة لاس بالماس الأحد لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت تدريبات ريال مدريد استعدادًا لمباراة لاس بالماس مشاركة الويلزي غاريث بيل بشكل عادي رفقة المجموعة اليوم الجمعة.

وتلقى الجناح الويلزي الضوء الأخضر للعودة للعب ويبقى قرار مشاركته بيد زين الدين زيدان.

وغاب غاريث بيل عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي حين أُصيب خلال مباراة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، والتي سجل خلالها الهدف الأول لفريقه.

من جهة أخرى تدرب الفرنسي رافائيل فاران والإسباني داني كارفخال رفقة المجموعة أيضًا لبعض الوقت ثم أكملا التدريبات في قاعة الرياضة، مما يؤكد قرب عودتهما للعب، بينما ما زال الحارس كيلور نافاس والكرواتي ماتيو كوفاسيتش يتدربان منفردين في انتظار تعافيهما بشكل كامل.