هل اقتربت عودة عثمان ديمبلي للعب مع برشلونة؟ (صورة)

تلقى نادي برشلونة الإسباني، ومدربه إرنيستو فالفيردي خبرًا سعيدًا، بعودة لاعب الفريق، الفرنسي عثمان ديمبلي إلى التدريبات أمس الخميس.

وتعرض ديمبلي (20 عامًا) لإصابة قوية منتصف سبتمبر الماضي خلال مواجهة إيبار في الدوري الإسباني، وتوقع الأطباء أن يغيب عن الملاعب بين 3 و4 أشهر.

ونشر أغلى لاعب في تاريخ برشلونة صورة عبر حسابه على موقع الصور “انستغرام”، وهو يرتدي الحذاء الرياضي، وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن ذلك إشارة إلى وجود خطوة مهمة، في عملية تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

ومن الواضح أن عثمان ديمبلي بدأ بالفعل، مرحلة استعادة لياقته البدنية، خاصة مع تصريحات اللاعب، بأنه سيعود قبل عطلة الشتاء.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة من بروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو (125.22 مليون دولار) خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.