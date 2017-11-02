برشلونة: اعتقال وزراء سابقين في كتالونيا “أمر مزعج”

انتقد نادي برشلونة الرياضي قرار إسبانيا بإصدار أمر اعتقال لثمانية من وزراء كتالونيا السابقين، اليوم الخميس، وسعيها لإصدار مذكرة اعتقال في أنحاء أوروبا للقبض على زعيم الإقليم السابق، كارلوس بوجديمون، المقيم في بروكسل منذ الإثنين الماضي.

وقال النادي في بيان: إن “برشلونة يشعر بالاستياء إزاء أحكام السجن الصادرة، اليوم، من المحكمة الوطنية، ويعلن تضامنه مع أولئك المتضررين وأسرهم”.

وأضاف أن “برشلونة لا يعتبر أعمالًا مثل تلك تُسهم في بناء سبل الحوار والاحترام، وهو دائمًا ما ندافع عنه كنادٍ”.

وكانت الحكومة الإسبانية قد حددت موعد إجراء انتخابات الإقليم يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر، وهو يأتي قبل يومين من استضافة فريق ريال مدريد لبرشلونة في لقاء الكلاسيكو.