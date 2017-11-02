راموس “يُعاير” جيرارد بيكيه باسمه الكامل.. تعرّف على القصة

كشف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن طريقته لإسكات زميله في منتخب إسبانيا “جيرارد بيكيه” مدافع برشلونة حينما يلتقيان في المنتخب، وكيفية دفعه لعدم انتقاد الفريق الملكي.

وقال راموس إنه كلما التقى “جيرارد بيكيه” يذكّره باسمه كاملاً وهو “جيرارد بيكيه بيرنابيو”، والجزء الأخير هو اسم أسطورة ريال مدريد اللاعب والرئيس “سانتياغو بيرنابيو”، والذي يحمل ملعب ريال مدريد اسمه.

وتكره جماهير “سانتياغو بيرنابيو” مدافع برشلونة، وواجهته دائمًا بصافرات الاستهجان، سواء مع برشلونة أو برفقة منتخب إسبانيا.

واشتهر “بيكيه” بانتقاده لريال مدريد والسخرية منه خلال السنوات الأخيرة، لكن علاقته مع “سيرجيو راموس” ظلت جيدة، ومن المحتمل أن يشتركا سويًا في مشروع تجاري.