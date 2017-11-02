تصرف إنساني جديد من ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة تبرع لمنظمة أطباء بلا حدود، بمبلغ 72 ألفا و783 يورو، الذي حصل عليه بموجب حكم صدر لصالحه في قضية تعويض كان قد رفعها ضد صحفي شهّر به.

وأعلنت الشركة التي تدير الحقوق الإعلانية لميسي الخبر اليوم الخميس على موقعها على الإنترنت.

وجاء حكم المحكمة كالتالي: “على المستوى الشخصي المقال فيه انتقاد وإهانة للاعب، عبر استغلال المرض الذي عانى منه خلال طفولته، ما يتجاوز حدود الرأي”.

وكان الصحفي ألفونسو أوسايا نشر مقالًا أثناء كأس العالم 2014 في البرازيل شهّر من خلاله بأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأراد ميسي (30 عامًا) منح مبلغ التعويض بالكامل لهذه المنظمة غير الحكومية، وهو الأمر الذي كان قد أعلن عنه بمجرد إصدار الحكم لصالحه في القضية.