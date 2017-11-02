كيف ساندت جورجينا صديقها رونالدو بعد الخسارة من توتنهام؟ (صورة)

ساندت جورجينا رودريغيز صديقها كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد عقب الخسارة القاسية في لندن بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا.

وتركت الهزيمة ريال مدريد في المركز الثاني في المجموعة الثامنة متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الذي سيضمن الصدارة لو فاز في واحدة من آخر مباراتين خارج ملعبه ضد بروسيا دورتموند ثم في لندن ضد أبويل نيقوسيا.

ويتأخر فريق المدرب زين الدين زيدان بثماني نقاط عن برشلونة بعد عشر مباريات في الدوري الإسباني بعد هزيمة مفاجئة أمام فيرونا الأسبوع الماضي وهي النتيجة التي تعني أن بطل أوروبا يعانى من أسوأ بداية محلية في خمس سنوات.

وبثت جورجينا صورة على حسابها في تويتر عقب المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء لهما من حفل (الفيفا) لاختيار أفضل لاعب في العالم وعلقت قائلة “يا له من يوم خاص. دعونا نشرب نخب جوائزك الخاصة وجهودك وتفانيك وتضحيتك والساعات الطويلة التي تقضيها في التدريب. كرة القدم هي حياتك وهذا يظهر بوضوح في الملعب”.

وأضافت في حديثها عن صديقها الذي ستنجب منه أول أطفالهما ورابع أبناء رونالدو (32 عاما) “الحفاظ على ذلك بالسعي الدائم والعمل المتواصل، وسأكون هنا إلى جوارك لمساندتك بما يتيح لك الحب والهدوء وكل ما تحتاجه عند العودة للمنزل، في الأوقات الجيدة وفي الأوقات السيئة؛ لأنه لا يمكن أن يكون هناك أي طريقة أخرى. نحن نحبك ومعجبون بك يا أيها البطل”.

ورغم الخسارة سجل رونالدو هدف ريال مدريد الوحيد في مرمى الفريق الإنجليزي ليصبح هداف البطولة الحالية بتسعة أهداف في أربع مباريات لكنه سجل هدفًا واحدًا في الليغا.