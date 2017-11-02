هل ينجح إشبيلية في إيقاف انتصارات برشلونة ومساندة ريال مدريد؟

يأمل ريال مدريد ،المتعثر، أن ينجح إشبيلية في الخروج بأفضل نتيجة ممكنة من مباراته أمام مضيفه برشلونة ،يوم السبت المقبل؛ من أجل منحه فرصة المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل الريال حامل اللقب المركز الثالث في الدوري الإسباني ،بفارق ثمان نقاط ،خلف برشلونة المتصدر ،والذي لم يتلق أي هزيمة في الموسم الحالي.

ويستضيف الريال فريق لاس بالماس ،يوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو ،ويأمل أن ينجح إشبيلية صاحب المركز الخامس ،في إسداء خدمة له على ملعب كامب نو ،في اليوم السابق.

وخسر النادي الملكي على ملعب توتنهام الإنجليزي 1 /3 ،في دوري أبطال أوروبا ،مساء الأربعاء، بعد أيام قليلة من الخسارة على ملعب جيرونا 1 /2 ،في الدوري الإسباني.

ولم يتعرض الريال لهزيمة في دوري المجموعات لدوري الأبطال ،منذ تشرين الأول/اكتوبر 2012 ،لكن ديلي الي سجل هدفين ،وأضاف كريستيان إريكسن هدفًا ليقودا توتنهام للفوز على الملكي بالثلاثة الليلة الماضية.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال “علينا أن نظهر أننا نمتلك الخبرة، نمتلك أبطالً في كل خطوطنا، علينا أن نصحح مسارنا الحالي”.

وأضاف “لسنا سعداء بالهزيمة مرتين متتاليتين، في الوقت الحالي الشعور السائد سلبي، إنها لحظة سيئة، لكنه شيء علينا تقبله، أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، لازال هناك الكثير من المباريات ،ونستطيع تصحيح مسيرتنا”.

المباراة ،التي يستضبف فيها لاس بالماس ،يوم الأحد، ستكون فرصة جيدة للريال لتصحيح المسار، إذ يحتل لاس بالماس المركز الثامن عشر ،بعد تعرضه لست هزائم متتالية، وتلقت شباكه 18 هدفًا، مقابل تسجيله ثلاثة أهداف فقط.

الصورة ستصبح أفضل بالنسبة للريال، إذا فشل ليونيل ميسي ولويس سواريز ،في تسجيل أهداف لبرشلونة ،يوم السبت.

ولم ينجح ميسي وسواريز في التسجيل ،خلال المباراة، التي تعادل فيها برشلونة مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

ورغم إخفاق ميسي في التسجيل ،لكنه لايزال هداف الدوري الإسباني برصيد 12 هدفًا ،لكن سواريز يعاني بشدة في الموسم الحالي.

وسجل سواريز هدفًا قاتلًا ؛ليمنح برشلونة التعادل مع أتلتيكو مدريد في الـ14 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ؛ليحافظ على مسيرة فريقه الخالية من الهزائم ،هذا الموسم، لكن مهاجم منتخب أوروغواي يعاني من تراجع واضح في مستواه ،حيث اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط، حتى الآن.

وأكد إرنستو فالفيردي ،مدرب برشلونة، أن فريقه ينبغي أن يصبح أكثر حسمًا في الأسابيع المقبلة، لكنه دافع عن سواريز.

وقال فالفيردي: “يعجبني مستوى سواريز، في بعض الآحيان الأهداف تعتمد على تفاصيل بسيطة، سأقول مجددًا ما يعجبني كثيرًا في اللاعبين هو أنهم يصلون لمرمى الخصم، النجاح سيأتي”.

ويعاني برشلونة من عدة إصابات في صفوفه ،حيث يغيب القائد اندريس انييستا ،واندري غوميز ،وسيرجي روبرتو ،بجانب عثمان ديمبلي، ورافينيا الكانتارا.

ويعيش إشبيلية معنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على سبارتاك موسكو 2 /1 ،مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوربا، حيث قدم الفريق واحدة من أفضل مبارياته ،منذ قدوم إدواردو بيريزو لمنصب المدير الفني ،الصيف الماضي.

ويتطلع فالنسيا ،صاحب المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف برشلونة، ومتقدمًا بأربع نقاط على ريال مدريد، لمواصلة مسيرته الرائعة ،منذ بداية الموسم ،عندما يستضيف ليجانيس ،يوم السبت.

وتنطلق المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني ،غدًا الجمعة /بمباراة ريال بيتيس مع خيتافي.

ويلتقي ،يوم السبت، ديبورتيفو لاكورونا مع أتلتيكو مدريد ،وآلافيس مع اسبانيول.

ويلتقي ،يوم الأحد، ليفانتي مع جيرونا ،وسيلتا فيغو مع أتلتيك بيلباو، وريال سوسيداد مع إيبار، وفياريال مع ملقة.