رغم الإصابة.. منتخب ويلز يتحدى ريال مدريد ويستدعي غاريث بيل

خاطر منتخب ويلز بإثارة غضب ريال مدريد، بعد استدعائه لنجمه غاريث بيل لمباريات ودية هذا الشهر ضد فرنسا وبنما، رغم معاناته من إصابة في ربلة الساق منذ أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال الاتحاد الويلزي لكرة القدم عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الأربعاء، إن المدرب كريس كولمان استدعى 24 لاعبًا من أجل مباراتين يومي 10 و14 الشهر الجاري.

ولم يسافر بيل، الذي انضم لريال مدريد في صفقة قياسية مقابل 100 مليون يورو (116 مليون دولار) من توتنهام هوتسبير في 2013، إلى لندن مع بطل أوروبا لخوض مباراة ضد فريقه السابق على استاد ويمبلي، اليوم الأربعاء، لكي يواصل مشوار التعافي.

وغاب بيل (28 عامًا) عن ويلز في آخر مباريات بتصفيات كأس العالم الشهر الماضي، بعد تعرضه للإصابة خلال فوز ريال 3-1 على بروسيا دورتموند.

ولم يشارك الجناح في مران كامل مع ريال، وستكون مباراة اليوم هي السابعة التي يغيب عنها منذ الإصابة.

ويجري بيل تدريبات فردية، ونشر صورة اليوم عبر تطبيق إنستغرام في مقر تدريبات ريال في بالديبيباس متمنيًا التوفيق لفريقه في ويمبلي.

وعانى بيل من 18 إصابة إجمالًا منذ انضم لريال وغاب عن 73 مباراة. وخلال أربعة مواسم، فاز بيل بعشرة ألقاب منها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا بجانب لقب في الدوري الإسباني.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال بعد الخسارة 2-1 من جيرونا، الأحد الماضي، إنه لا يعرف موعد عودة بيل للعب.