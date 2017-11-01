ميسي يرفض اعتذار لاعب أولمبياكوس (صور)

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن فحوى الحديث الذي دار بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والمدافع الإسباني ألبيرتو بوتيا لاعب أولمبياكوس اليوناني والذي كان مكلفًا بحراسة النجم الأرجنتيني.

اعتذر المدافع الإسباني للنجم الأرجنتيني الذي رفض ذلك وقال له :” الآن لا تستحق كل هذا العناء كانت الأولى ثم الثانية وبعدها ستأتي عندي لغرفة الملابس كي تقول بأنك تعتذر .”

وبدا ميسي غاضبًا من سلوك المدافع الأرجنتيني وحسب صحيفة ” ماركا ” فالمدافع الإسباني وجّه ضربة للنجم الأرجنتيني خلال اللقاء دون كرة وهو ما أغضب نجم برشلونة ودفعه لرفض الاعتذار .