نادي برشلونة يفقد اثنين من عناصر خط الوسط في 4 مواجهات قوية

ستخضع القوة الحقيقية لتشكيلة برشلونة لاختبار حقيقي الشهر المقبل عقب إعلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن غياب لاعبي الوسط أندريه غوميز وسيرجي روبرتو لأربعة وخمسة أسابيع على الترتيب.

ولم يستكمل روبرتو، الذي يلعب في الوسط ويمكنه أيضا اللعب في الدفاع، الشوط الأول من التعادل السلبي لفريقه على ملعب أولمبياكوس في دوري الأبطال أمس الثلاثاء عقب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض الدولي البرتغالي غوميز أيضا لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، رغم أنه خاض آخر ربع ساعة من المباراة فقط.

ولم يخسر برشلونة في كافة المسابقات هذا الموسم، ويتصدر الدوري المحلي برصيد 28 نقطة من عشر مباريات، كما يتصدر المجموعة الثامنة في دوري الأبطال بعشر نقاط من أربع مباريات.

وسيغيب لاعبا الوسط عن مواجهات إشبيلية وليغانيس وفالنسيا في الدوري المحلي ومباراة يوفنتوس في إيطاليا بدوري الأبطال.

وسيعود غوميز للملاعب قبل مواجهة سيلتا فيغو في الثالث من الشهر المقبل بينما يعود روبرتو بعدها بأسبوع لمواجهة فياريال.

وتعاني تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي من إصابة سبعة لاعبين، بينهم القائد أندريس إنيستا وعثمان ديمبلي المنضم في صفقة قياسية والذي لن يعود حتى يناير كانون الثاني المقبل.