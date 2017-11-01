أزمة جديدة بين ويلز وريال مدريد بسبب غاريث بيل

وجه كريس كولمان مدرب منتخب ويلز الدعوة لغاريث بيل جناح ريال مدريد للمشاركة في اللقاءين الوديين، أمام فرنسا وبنما يومي 10 و14 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.

ولم يلعب غاريث بيل رفقة ريال مدريد منذ إصابته أمام بروسيا دورتموند يوم 26 أيلول / سبتمبر الماضي في لقاء تألق خلاله بتسجيله لهدف وتمريرة حاسمة لزميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويغيب النجم الويلزي عن ريال مدريد ولايزال يتدرب لوحده بعيدًا عن المجموعة ولا يبدو في طريقه للمشاركة في اللقاء القادم أمام لاس بالماس الأحد القادم في الدوري الإسباني.

وقرر الطاقم الطبي لريال مدريد منح النجم الويلزي الوقت الكافي للعلاج، كما فضل زين الدين زيدان عدم إشراكه في اللقاءات منتظرًا نهاية العطلة الدولية.

وبحسب صحيفة ” أس ” فريال مدريد غير راضٍ على دعوة مدرب المنتخب الويلزي لنجمه غاريث بيل، ويفضل إبقاءه في مدريد للعلاج.

وسبق للاعب أن كان مصدر أزمة بين ريال مدريد ومنتخب ويلز خلال الفترة الدولية السابقة، بعدما أعلن الفريق الملكي تجدد إصابته في تدريبات منتخب بلاده ورد الاتحاد الويلزي لكرة القدم بسرعة مؤكدا أن اللاعب لم يشارك في التدريبات، وحضر ليخبر المدرب كريس كولمان بإصابته.