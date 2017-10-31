فيغو: ريال مدريد تغير عن الماضي بسبب فلسفته الجديدة في سوق الانتقالات

أكد أسطورة كرة القدم البرتغالي السابق، لويس فيغو، أن فريق ريال مدريد الإسباني لم يعد كما كان في مواسم ماضية، مشيرا إلى أن هذا التغير ناتج عن فلسفة النادي الجديدة في سوق انتقالات اللاعبين.

وكان فيغو أحد نجوم الريال خلال حقبة بارزة في تاريخ النادي اشتهرت باسم حقبة العمالقة “غالاكتيكوس”، نسبة إلى فلسفة النادي في سوق الانتقالات، والتي اعتمدت على التعاقد مع أبرز الأسماء في عالم الساحرة المستديرة، مثل زين الدين زيدان وفيغو، والبرازيلي رونالدو.

وأكد فيغو، في مقابلة مع صحيفة “شبورت بيلد” الألمانية الرياضية، اليوم الثلاثاء، أن النادي الملكي تغير، وقال فيغو: “ريال مدريد تغير عما كان في أيامي، في الماضي، اعتمد الريال بشكل أساسي على النجوم الكبار. ولكن هذه الفلسفة تغيرت”.

ولعب فيغو للريال في الفترة من 2000 إلى 2005 .

وأضاف: “النادي يراهن الآن أيضا على اللاعبين الشبان، وعلى اللاعبين الإسبان.. سوق الانتقالات تغير”.

ورغم هذا، حذر فيغو من هذا التغير قائلا: “لم يعد هناك لاعبون يمكنهم تطوير وتحسين أداء الفريق”.

وأشاد فيغو بأداء الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، والذي تولى المسؤولية في كانون الثاني/يناير 2016، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، كما قاده للفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي في الموسمين الماضيين.

وتابع فيغو، عن زيدان الذي لعب للريال في حقبة “غالاكتيكوس”: “نجاحه الحالي يوضح أنك لا تستطيع تحقيق نجاح أفضل من مدرب الريال.. أشعر بالسعادة له”.

وأعرب فيغو، الذي لعب أيضا لفرق سبورتنغ لشبونة البرتغالي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، عن اعتقاده بأن المنتخب البرتغالي يمكنه الفوز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح: “المنتخب البرتغالي يمكنه الفوز بلقب العالم.. لدينا فريق يمتلك الكثير من الخبرة ولاعبين يعرفون بعضهم البعض بشكل رائع كما يتمتعون بمهارات فردية عظيمة”.

ويرى فيغو أن المنتخب الألماني (مانشافت) حامل اللقب هو المرشح الآخر بقوة للفوز باللقب العالمي.

وذكر فيغو: “مستوى المنتخب الألماني ظهر في كأس القارات، حيث فاز باللقب رغم مشاركته بفريق من الوجوه الجديدة ونجوم الصف الثاني”.