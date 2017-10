فيغو: ريال مدريد تغير عن الماضي بسبب فلسفته الجديدة في سوق الانتقالات

أكد أسطورة كرة القدم البرتغالي السابق، لويس فيغو، أن فريق ريال مدريد الإسباني لم يعد كما كان في مواسم ماضية، مشيرا إلى أن هذا التغير ناتج عن فلسفة النادي الجديدة في سوق انتقالات اللاعبين.

وكان فيغو أحد نجوم الريال خلال حقبة بارزة في تاريخ النادي اشتهرت باسم حقبة العمالقة “غالاكتيكوس”، نسبة إلى فلسفة النادي في سوق الانتقالات، والتي اعتمدت على التعاقد مع أبرز الأسماء في عالم الساحرة المستديرة، مثل زين الدين زيدان وفيغو، والبرازيلي رونالدو.

وأكد فيغو، في مقابلة مع صحيفة “شبورت بيلد” الألمانية الرياضية، اليوم الثلاثاء، أن النادي الملكي تغير، وقال فيغو: “ريال مدريد تغير عما كان في أيامي، في الماضي، اعتمد الريال بشكل أساسي على النجوم الكبار. ولكن هذه الفلسفة تغيرت”.

ولعب فيغو للريال في الفترة من 2000 إلى 2005 .

