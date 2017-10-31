إيسكو يعترف بعلاقته مع ممثلة إسبانية فاتنة (صور)

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن لاعب ريال مدريد، إيسكو، كشف رسميًا عن علاقته بصديقته الجديدة، سارة سالامو، الممثلة الإسبانية الفاتنة التي اكتفى طيلة شهور طويلة بالإعجاب فقط بما تنشره عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية، يوم الثلاثاء، أن إيسكو أكد علاقته بالممثلة الحسناء البالغ عمرها 25 عامًا، بعد ظهورهما معًا أثناء عرض مسرحي.

ونشر موقع إخباري صورة تجمع إيسكو وسارة في المسرح، في وقت سابق من الشهر الحالي، ويبدو أن هذا الثنائي يرتبطان بعلاقة قوية حاليًا بعدما أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي وجود إعجاب متبادل بينهما.

وسارة هي ممثلة يبلغ عمرها 25 عامًا، وهو نفس عمر إيسكو، وقد ولدت في جزيرة تينيريفي، وكانت شائعات قد ربطت بين الدولي الإسباني واسمه الحقيقي فرانسيسكو رومان ألاركون سواريز وعارضة الأزياء كارمن مونوز، لكن واضح أن هذه العلاقة باتت من الماضي.

ووقّع إيسكو عقدًا جديدًا مع النادي الملكي في أغسطس/آب الماضي، مع وجود شرط جزائي في العقد يبلغ 634 مليون جنيه إسترليني.

وسعت أندية آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي للتعاقد مع إيسكو، لكن مدربه زين الدين زيدان مقتنع بقدراته، لذا قرر الإبقاء عليه، وبالفعل أثبت ولاءه وقوته.

وانتهز إيسكو فرصة إصابة غاريث بيل الموسم الماضي وبات عنصرًا أساسيًا في تشكيلة زيدان ومنتخب إسبانيا، حيث نجح في الفوز بلقب الليغا الموسم الماضي ودوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.