هل يعود ريال مدريد من الموت؟.. سيرجيو راموس يجيب

تحدث سيرجيو راموس في برنامج إذاعي عن حظوظ فريقه ريال مدريد في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، بعد التأخر بـ8 نقاط عن الصدارة ،التي يحتلها غريمه برشلونة ،وأكد أن اللاعبين يعرفون مصيرهم، وقادرون على العودة.

وقال راموس في جواب عن سؤال حول إن كانت العودة من فارق 8 نقاط أشبه بالعودة من الموت، قائلا: “شعور غير ممتع، لأننا حين نكون في فريق مثل ريال مدريد، لا نعرف هذا الشعور، نحن في هذا الوضع ،ويجب تحمل ذلك ومواجهته ،نعرف كيف هو الدوري الإسباني، وما هي أهدافنا، وحين تفقد نقطة أو 3 ،كما حدث خلال لقاء جيرونا، فإن ذلك يضر بالفريق”.

وأكد عميد ريال مدريد أن العودة ممكنة، وقال: “في بعض الأحيان حدتنا انخفضت ،والمنافس استفاد من ذلك، في مثل هذه المناسبات قد يستغلها المنافس، وجيرونا استغل الوضع ،وهذا لا ينقص من المجهود ،الذي قدمه الفريق المنافس واستحق الفوز”.

وأضاف عميد ريال مدريد :”علينا أن نطوي الصفحة نهائيًا، ولن نتأسف على ما وقع، في ريال مدريد كل شيء يمضي بسرعة ،ولا وقت لدينا للندم، علينا التركيز على لقائنا المهم في دوري أبطال أوروبا ،أمام توتنهام، وسنستمر في القتال من أجل لقب الليغا ،وليست المرة الأولى ،التي يتمكن فريق من العودة ،رغم فارق 8 نقاط ،عدنا من أكثر من 8 نقاط ،وتوجنا باللقب سابقًا في تاريخ الفريق .”