نيمار نادم على رحيله عن برشلونة

أثار البرازيلي نيمار الكثير من الجدل بعودته إلى برشلونة، أمس الأحد، ولقائه زميليه السابقيْن ليو ميسي ولويس سواريز.

ولا شك أن انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان هي القصة الأبرز في 2017، حيث دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار والبالغ 222 مليون يورو، للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي الذي بات أغلى لاعب في التاريخ.

وعقب زيارة نيمار إلى برشلونة خلال إيقافه وغيابه عن مواجهة نيس التي حسمها باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، يوم الجمعة الماضي، انتشرت شائعات بشأن عدم شعوره بالسعادة في النادي الباريسي.

وانتشرت هذه الشائعات بواسطة مراسل في قناة Beteve التلفزيونية الإسبانية، حيث ادعى أن نيمار أبلغ أصدقاءه المقربين بأنه ندم على انضمامه إلى سان جيرمان ورحيله عن برشلونة.

أسباب الندم

ولماذا ندم نيمار عن رحيله عن برشلونة؟ لأن الحياة في باريس ليست كما توقعها، كما أن تدريبات المدرب الإسباني أوناي إيمري لا تروق للمهاجم البرازيلي..

كما أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا اصطدم بزميله إدينسون كافاني، بسبب الخلاف على هوية مسدد ركلات الجزاء والضربات الحرة.

وسجل نيمار 10 أهداف وصنع 8 في 11 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات.