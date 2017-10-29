هل يتعرض كريستيانو رونالدو لعقوبة مغلظة بعد هذا التدخل العنيف؟ (فيديو)

قد يتعرض كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي وقائد البرتغال للإيقاف بعد انتشار لقطات تلفزيونية عقب مواجهة جيرونا وهو يضرب أحد لاعبي أصحاب الأرض على وجهه.

ومُنِيَ ريال مدريد حامل اللقب بخسارة مفاجئة على ملعب الفريق الكتالوني 2/1 رغم تقدمه في الدقيقة 12 عن طريق إيسكو.

ويمكن رؤية يد رونالدو اليمنى على رأس بير بونس لاعب جيرونا قبل أن ينزل بها على وجهه ثم يسقط اللاعب على الأرض.

وتعرض أفضل لاعب في العالم 5 مرات للإيقاف 5 مباريات في بداية الموسم الحالي، بينها أول 4 مباريات في الدوري وإياب السوبر المحلي أمام برشلونة بسبب دفعه حكم مباراة الذهاب.

ولم يفز ريال مدريد بالدوري قط حينما كان متأخرًا بـ 8 نقاط عن متصدر الليغا، وتجمد رصيد الفريق الملكي عند 20 نقطة في المركز الثالث وبفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.