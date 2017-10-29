البرازيلي نيمار يعود إلى برشلونة (صور)

استغل النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان قرار إيقافه للقاء واحد والذي غيّبه عن مباراة نيس في الدوري الفرنسي، ليسافر إلى برشلونة في زيارة خاصة.

وزار النجم البرازيلي مقر تدريبات فريقه السابق برشلونة، حيث التقى زملاءه السابقين وتبادل معهم الحديث قبل التدريبات التي قادها المدرب إيرنيستو فالفيردي اليوم.

ولعب نيمار 4 مواسم مع برشلونة وأسهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا العام 2015 ولقب الدوري الإسباني مرتين.

ورغم العلاقة السيئة التي تجمع النجم البرازيلي مع إدارة برشلونة والمشاكل القضائية بين الطرفين حول المنح المالية العالقة، لكن علاقته مع زملائه جيدة وظهرت خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص باختيار أفضل لاعب في العالم حيث حل النجم البرازيلي ثالثًا خلف البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

نيمار يشرح للاعبين شلون طرده الحكم ضد مارسيليا pic.twitter.com/A4wS5Vq3kD — Mohammed (@moh19si) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧