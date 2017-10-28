ما موقف فالفيردي مدرب برشلونة من أزمة كتالونيا؟

رفض إرنستو فالفيردي ،مدرب برشلونة ،التعليق على قرار برلمان كتالونيا إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا ،أمس الجمعة، وما إذا كان هذا الأمر يعني خروج فريقه من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال خافيير تيباس ،رئيس رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق ،إنه في حال انفصال كتالونيا فإن فرق الإقليم لن تتمكن من المنافسة في هذا الدوري.

وقال فالفيردي: “لم يحدث أي شيء (فيما يخص خروج برشلونة من الدوري الإسباني) ونحن نتحدث فقط عن افتراضات”.

وأضاف “لدي وجهة نظري الخاصة ،لكني أريد التركيز فقط على الأسئلة الرياضية، خاصة أن الوضع السياسي يبدو أنه يتغير كل نصف ساعة”.

وفي محاولة لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تمر بها البلاد في 40 عامًا ،أقالت إسبانيا ،الجمعة، حكومة إقليم كتالونيا وحلت البرلمان هناك، ودعت لإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم في الـ21 من ديسمبر. وفي تحدٍ صادم لمدريد أعلن برلمان إقليم كتالونيا ،في وقت سابق الجمعة، الاستقلال عن إسبانيا بعد تصويت مثير للجدل.

وبالعودة لكرة القدم أكد برشلونة متصدر الدوري غياب صانع اللعب أندريس إنييستا عن زيارة أتلتيك بلباو ،اليوم السبت.

وتعرض إنييستا قائد برشلونة، الذي اختير ضمن التشكيلة المثالية للعام في حفل “الفيفا” هذا الأسبوع، لإصابة بالفخذ لينضم لقائمة الغائبين بجانب عثمان ديمبلي ورافينيا وأردا توران وأليكس فيدال وتوماس فرمالين.

وليست كل الأنباء سلبية، فقد حصل الظهير جوردي ألبا على الضوء الأخضر للعودة للعب بعد التعافي.

وانضم فالفيردي إلى برشلونة ،قادمًا من أتلتيك بلباو هذا الصيف ،وسيزور فريقه السابق لأول مرة بصفته مدربًا لبرشلونة ،لكنه شدد على أن العواطف لن تنال منه.

وأوضح “بالنسبة لي هذه مباراة مميزة ؛لوجود كثير من الروابط بيني وبين أتلتيك بلباو ،لكن غدًا سأكون في صف المنافس”.