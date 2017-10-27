رونالدو وصديقته يختاران اسم ابنتهما (فيديو)

كشف كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وقائد البرتغال وصديقته جورجينا رودريغيز عن اسم طفلتهما المقبلة عبر بث حي على إنستغرام.

واتفق رونالدو وصديقته على اسم ألانا مارتينا حيث ألانا هو الاسم الذي اختاره رونالدو ومارتينا هو ما اختارته جورجينا.

ورونالدو البالغ عمره 32 عاما لديه بالفعل ثلاثة أبناء عبر أم بديلة هم كريستيانو جونيور سبع سنوات والتوائم إيفا وماتيو وهما ولدا في يونيو/حزيران من العام الحالي في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من احتفاظ رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع جوائز “الأفضل” والذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الإثنين الماضي.

واحتفظ رونالدو، الحاصل على الكرة الذهبية أربع مرات والفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا العام، باللقب بعدما تفوق على ليونيل ميسي هداف برشلونة ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان بعد تصويت شارك فيه مدربو وقادة منتخبات وطنية بجانب صحفيين ومشجعين.