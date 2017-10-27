أزمة كاتالونيا تهدد مباريات الفريق الرياضية بالدوري الإسباني

أعلن البرلمان الكاتالوني عن قرار من جانب واحد يقضي باستقلال الإقليم عن إسبانيا مما يفتح الباب لمواجهات مع الحكومة المركزية في مدريد ويهدد بعدم استقرار الأوضاع الأمنية في الإقليم.

وردًا على الإعلان قالت رابطة الدوري الإسباني إن لقاء جيرونا وريال مدريد سيجرى في موعده، بعد تلقيها وعودا قوية من السلطات الأمنية بحماية اللاعبين والجماهير وعدم السماح بأي تجاوزات.

كما أكدت مارتا مادريناس عمدة مدينة جيرونا وديلفي جيلي رئيس فريق جيرونا أن الفريق والمدينة وضعا كل الترتيبات الأمنية لمرور اللقاء دون مشاكل.

وقرر ريال مدريد عدم استعمال حافلة الفريق والتي تحمل شعار النادي خلال اللقاء لكن ذلك لن يمنع من إمكانية حدوث تجاوزات.

وقد لا يكون لقاء جيرونا وريال مدريد مهددا لكون الأزمة لازالت في بدايتها، لكن تدخل الحكومة المركزية في الإقليم وسيطرتها على السلطة حسب الدستور الإسباني قد يؤدي لحالة عدم الاستقرار في كاتالونيا في الأيام القادمة.

وسيؤثر تدخل الحكومة الإسبانية على الوضع الأمني، حيث من المحتمل أن يشهد الإقليم احتجاجات ومظاهرات وعصيانا مدنيا وهو ما يدفع السلطات الرياضية لمنع اللقاءات الرياضية داخل الإقليم.

وقد تجبر الأحداث فرق كاتالونيا للعب خارج الإقليم، وكل القاءاتها القادمة في انتظار هدوء الوضع السياسي بين حكومة كاتالونيا وحكومة مدريد.

وسيتضرر فريق برشلونة بشكل كبير ماديا ورياضيا من أي قرار يجبره على اللعب خارج ملعبه الكامب نو في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في حال حدوث اضطرابات في الإقليم، كما أن إعلان الاستقلال يعود لطرح مستقبل الفريق وعلاقته بالدوري الإسباني والمسابقات الإسبانية.