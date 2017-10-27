الكشف عن الكرة الجديدة لمباريات الدوري الإسباني (صورة)

يبدأ الدوري الإسباني الدرجة الأولى في استعمال الكرات الجديدة الخاصة بالخريف والشتاء ومع عودة إسبانيا للتوقيت العادي، حيث تجرى أغلب اللقاءات ليلا وتحت أجواء سيئة تتميز بالضباب والمطر.

وطرحت شركة ” نايك ” الكرة الجديدة للبيع وهي كرة يسيطر عليها اللون الأصفر مع تواجد لونين آخرين، وهما الأحمر والحجري وتمكن اللاعبون من رؤيتها جيدا في حالات صعوبة الرؤيا بسبب الجو السيئ.

وجاء بيان رابطة الدوري الإسباني حول الكرة الجديدة: “الكرة هي بلون رئيسي أصفر مع تواجد لونين أحمر وحجري تسمح للاعبين بالتعامل بسرعة معها ورؤيتها جيدا حين تكون الرؤيا صعبة بسبب الظروف الجوية والظلام.”