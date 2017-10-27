آرسنال يحدد قيمة التخلي عن أليكسيس سانشيز في الميركاتو الشتوي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي آرسنال مستعد للتخلي عن لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز في سوق الانتقالات الشتوي المقبل. وكان سانشيز على حافة الخروج من آرسنال في سوق الانتقالات الصيفي الماضي إلى مانشستر سيتي، لكن الصفقة تعثرت في الساعات الأخيرة، علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي صيف العام المقبل.

وبحسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن إهدارة الغانرز تريد الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على بيع سانشيز.

وسيكون بإمكان سانشيز (28 عامًا) الرحيل مجانًا الصيف المقبل حال عدم التوصل إلى اتفاق يقضي إلى تمديد عقده مع الغانرز.

وانتقل المهاجم التشيلي إلى آرسنال صيف العام 2014 قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

وخلال 152 مباراة مع آرسنال سجل سانشيز 74 هدفًا وصنع 45 أخرى.