رونالدو “البرازيلي” يروج لنادي ريال مدريد في الصين (صور)

شارك لاعبا ريال مدريد السابقان إيميليو بوتراغينيو ،والبرازيلي رونالدو نازاريو ،في فعالية للترويج للفريق في الصين، إذ يحظى النادي الملكي بأكثر من 100 مليون مشجع، وسيفتتح في عام 2021 مركز للسياحة والترفية مخصص للفريق.

وقال بوتراغينيو ،الذي يتولى حاليًا منصب مدير العلاقات المؤسسية للريال: “نحن سعداء للغاية بوجودنا هنا، الصين تعني الكثير بالنسبة لنا، لعبنا هنا عدة مرات، شعرنا بحب المشجعين الصينيين”.

وأبرز في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية أن “وجود أكثر من 100 مليون مشجع في الصين رقم مؤثر، وبالطبع يجب تأسيس علاقات أكثر سلاسة وثراء مع هؤلاء”.

وذكرت هذه الفعالية ،التي أقيمت اليوم الخميس ،تحت عنوان “قمة ريال مدريد-الصين” بحضور مسؤولين من الدوري الصيني لكرة القدم، بأهمية أفضل نادي في العالم، كما وصفه بوتراغينيو.

يشار إلى أن ريال مدريد يحظى منذ ثلاث سنوات بمكتب دائم في بكين، ليصبح بذلك أول نادي كرة قدم إسباني يفتتح مقرًا له في البلد الآسيوي.

ومن جانبه، ذكر رونالدو، الذي يعد واحدًا من أعظم المهاجمين في العالم، بأول جولة قام بها ريال مدريد في الصين عام 2003، وأبرز أن “الميرينغي” كان رائدًا في هذا السوق.

كما ذكر اللاعب البرازيلي السابق بأن “الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشجع كبير لكرة القدم، الأمر الذي ساهم في ارتفاع شعبية هذه الرياضة في البلد الآسيوي”.