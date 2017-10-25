كأس ملك إسبانيا.. ليغانيس وسيلتا فيغو يقتربان من دور الـ16.. وأتلتيكو مدريد يتعادل مع إيليتشي

وضع ليغانيس قدما في دور الستة عشر لبطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / 1 على مضيفه بلد الوليد في ذهاب دور الـ32 للبطولة اليوم الأربعاء.

وبات يكفي ليغانيس التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة، التي ستقام على ملعبه الشهر المقبل للصعود للدور التالي.

وحقق بونفيرادينا (المغمور) مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على ضيفه فياريال بهدف نظيف، فيما سقط أتلتيك بلباو في فخ التعادل بهدف لمثله مع مضيفه فورمينتيرا، ليتأجل حسم التأهل إلى جولة الإياب.

واكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل بهدف لمثله مع مضيفه إيليتشي، فيما تغلب سيلتا فيغو 2 / 1 على مضيفه إيبار، ليصبح قريبا للغاية من الصعود لدور الستة عشر.