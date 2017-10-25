على هامش حفل “فيفا”.. رونالدو يخون صديقته الحامل (صور)

أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات خان صديقته جورجينا رودريغيز التي تحمل طفله الرابع وحضرت معه حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لاختيار أفضل لاعب في العالم يوم الإثنين في لندن.

وحصل نجم ريال مدريد على 43.16٪ من الأصوات. وكان نجم برشلونة ليونيل ميسي في المرتبة الثانية بنسبة 19.25٪، في حين نجح نجم باريس سان جيرمان نيمار في الحصول على 6.97٪.

وحضر رونالدو إلى لندن بصحبة عائلته بالكامل وعلى رأسها جورجينا وابنه البكر كريستيانو جونيور ووالدته وشقيقتيه.

لكن مجلة TV Guideالبرتغالية نشرت على غلافها الأمامي صورة لناتاشا صوفيا التي كشفت عن أنها قضت ليلة مع رونالدو.

وناتاشا البالغ عمرها 21 عاما أصبحت مشهورة في البرتغال نظرا لمشاركتها في برنامج لتلفزيون الواقع يسمى “الحب على القمة”.

ووفقا لناتاشا وتصريحاتها للمجلة فإنها أمضت ليلة واحدة مع رونالدو بعد التعارف بينهما عبر انستغرام حيث استمتعا بليلة في أحد الفنادق ومنحها بعدها 300 يورو للعودة لمنزلها في سيارة أجرة.